¡Ôàö»Ò¤µ¤Þ¤¬¤ªË»¤·¤¤Ãæ¡¢²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Õ
8Æü¤Þ¤Ç¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿ÇÐÍ¥¡¦¹â¶¶¤Ò¤È¤ß¡Ê64¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦½ñ¤Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Çò¤¤T¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¤¤È¾Âµ¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤¿»°³ÞµÜ²È¤Îàö»Ò¤µ¤Þ¤¬¡¢¹â¶¶¤ò»Ø¤·¼¨¤¹¤è¤¦¤Ê¥Ý¡¼¥º¤Ç¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤ê¤³¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¹â¶¶¤Î³Ú²°Á°¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤À¡£
ÆÍÁ³¤Î¹ÄÂ²¤È¤Î¤ª¼Ì¿¿¤Ë¡¢¹â¶¶¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¶Ã¤¤ä´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔÁÇÅ¨¤ÊÉ±¡Á¡Õ
¡Ô¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤ªÉ±¤µ¤Þ¤Ç¤¹¤Í¡£¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡Õ
¡Ô¤Ê¤ó¤È¥é¥Õ¤Ê¡ª¡Õ
¡Ô¿À½Ðµ´Ë×¡Õ
¡Ö¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï°ÊÁ°¤«¤éàö»Ò¤µ¤Þ¤È¤´¸òÎ®¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓSNS¤Ëàö»Ò¤µ¤Þ¤È¤Î¤ª¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£6·î¤Ë¤Ï¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ëÉñÂæ¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¼ö¤¤¤Î»Ò¡Ù¤Ëàö»Ò¤µ¤Þ¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¤ò¡¢3·î¤Ë¤Ï¡¢³Áß·Í¦¿Í¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤òàö»Ò¤µ¤Þ¤È´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Áß·¤µ¤óÂ¦¤ÎSNS¤Ç¤Ï¡¢¡ÔÄê´üÅª¤ËÆÝ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤È¡¢àö»Ò¤µ¤Þ¤È¡È°û¤ßÃç´Ö¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°¦ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤Î¥¹¥Þ¥Û¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ä¡¢¥Ô¡¼¥¹¤ò¤¹¤ëàö»Ò¤µ¤Þ¤Î¤ª»Ñ¤Ï¡¢Åö»þ¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ê¹Ä¼¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
º£²ó¡¢àö»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¹â¶¶¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÌÀ¼£ºÂ¤ÎÉñÂæ¡Ø¿åÃ«Àé½Å»Ò50¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¡Ù¤ò´Õ¾Þ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£¹â¶¶¤ÎÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÔÀé½©³Ú½ª±é¸å¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Ñ¥Á¥ê¡Õ¤È¡¢àö»Ò¤µ¤Þ¤ÈÂ¾¥¥ã¥¹¥È¤È¤Î¤ª¼Ì¿¿¤¬Â¿¿ô·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¤ÎÆó¿Í¤È¥Ô¡¼¥¹¤·¤¿¤ê¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÅª¾ì¹À»Ê¤µ¤ó¡Ê56¡Ë¤È¸ª¤äÏÓ¤òÌ©Ãå¤·¤Æ¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤ì¤¿¤ê¤È¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¤ª¼Ì¿¿¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤ÎÌÀ¼£ºÂ¤ÎÉñÂæ¤ÎÀé½©³Ú¤Ï9·î7Æü¤Ç¤¹¡£Á°Æü¤Î6Æü¤ÏÍª¿Î¤µ¤Þ¤ÎÀ®Ç¯¼°¡£àö»Ò¤µ¤Þ¤ÏÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Î¥É¥ì¥¹¤Ç¡Ø²Ã´§¤Îµ·¡Ù¤Ë¤´½ÐÀÊ¤Î¤Î¤Á¡¢µÜÆâÄ£È¯É½¤Î¤´Í½Äê¤Ë¤è¤ë¤È·õÆ»¤ÎÂç²ñ¤Ë¤â¤´½ÐÀÊ¡¢¤½¤·¤ÆÌë¤Ë¤ÏÄë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤ÎÆâ±ã¤Ë¤â»²²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤´Â¿Ë»¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¤Ê¤«¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¤´¸òÎ®¤â·ç¤«¤µ¤Ê¤¤²÷³è¤µ¤¬àö»Ò¤µ¤Þ¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¹Ä¼¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë