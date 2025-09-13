2019年以降の新型コロナウイルス感染症の大流行、通称「コロナ禍」を経て、世界中でリモートワークの導入が進みました。リモートワーク導入の余波は港湾にも及んでおり、実際にリモートワークをしている人の仕事ぶりをウォールストリート・ジャーナルがまとめています。Remote Work Comes to Piloting Ships - WSJhttps://www.wsj.com/articles/remote-work-comes-to-piloting-ships-ed89e8b2港湾でリモートワークをしているという