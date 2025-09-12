ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > カラオケボックスでうどんなどを食べ逃走か、34歳男を逮捕 新潟県 無銭飲食 時事ニュース 新潟ニュースNST カラオケボックスでうどんなどを食べ逃走か、34歳男を逮捕 新潟県 2025年9月12日 11時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 9月、新潟県新潟市のカラオケで無銭飲食をしたとして34歳男が逮捕された 代金を払う意思も能力もないのに、うどん、たこ焼きなどを飲食したという 調べに対し、男は「間違いありません」と容疑を認めている 記事を読む おすすめ記事 ｢俺は種馬か!｣と怒鳴る夫に｢お願いだからして…｣とすがる…｢不妊治療のやめどき｣という答えのない難問 2025年8月28日 7時15分 石橋貴明、2度めの抗がん剤治療「拒否」報道 激やせ姿に集まる心配、重大な決断させたファンへの思い 2025年9月11日 20時50分 渡部建 「俺どうも生きづらいのよ」“炎上”した出来事に「待って俺、5年たってるんだから…許してよ」 2025年9月11日 17時17分 志村けんさん急逝から5年、更地になった豪邸の記憶…いしのようことの“逢瀬の日々” 2025年9月12日 10時55分 “食材の大きさ不適切”と指摘 1歳男児が給食の肉つまらせ死亡 通報の遅れも…札幌市に検証報告書 2025年9月10日 14時37分