「確かに受け取りました！有難う御座います」【写真】焼き鳥店の店主に届いた手紙そんな言葉とともにポストされた1通の手紙が、X（旧Twitter）で大きな反響を呼んでいます。投稿したのは、焼き鳥店「やきとりさんきゅう」などを運営する阿久津優（あくつ・ゆう）さん（@yakitori3939）。届いたのは、“無銭飲食になってしまった”ことを知らせる手紙と現金でした。届いたのは差出人不明の封書「驚きと感動が同時にきた」差出人の名