札幌市のそば屋で、カキフライなど約8000円相当を無銭飲食したとして、女性がこのほど、詐欺の疑いで北海道警に逮捕されました。北海道文化放送の記事（11月26日ウェブ配信）によると、逮捕時、女性の所持金は15円。「詐欺ではありません。来週支払う予定でした」と容疑を否認したそうです。では、一般的に、今回のような「来週支払うつもりだった」という言い分は通るのでしょうか。冨本和男弁護士に聞きました。●店は当然「食後