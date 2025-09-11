きょう夕方、東京・大田区のコンテナターミナルでコンテナが崩れ、作業員の男性2人が下敷きになり、1人が死亡、1人がけがをしました。きょう午後4時前、東京・大田区令和島にあるコンテナターミナルで「人がコンテナの下敷きになっている」と119番通報がありました。警察官などが駆けつけたところ、作業員の男性2人が崩れたコンテナの下敷きになっていて、このうち重機に乗っていた40代の男性が死亡しました。60代の男性は車に乗っ