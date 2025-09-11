中国南東部の福建省戴雲山国家級自然保護区はこのほど、「チョウの皇后」と呼ばれるオウゴンテングアゲハの野外ふ化の映像を公開しました。卵粒が発育し、幼虫が卵殻を破って飛び出す全過程が記録されています。これは、中国でオウゴンテングアゲハの完全な生活史を捉えた初めての映像記録でもあります。オウゴンテングアゲハの卵粒は発育の後期になると、卵殻が半透明の状態になり、幼虫は大きな顎で卵殻をかみ開け、外に出ると卵