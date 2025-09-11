牛丼チェーン「松屋」は9月16日、海外の料理を期間限定で販売する『外交メニュー』の新作として、ジャマイカ編「ジャークチキン」(税込890円)を発売する。ジャマイカとの取り組みは今回が初めてで、メニュー開発に際し、ジャマイカ大使館が味の確認などを行った。7月に約50店舗で行ったテスト販売を経て、全国販売に至った。今回は4週間程度の販売を予定している。9月10日、試食・取材会が開かれた〈本格的な味わいを通じて両国の