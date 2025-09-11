ご祝儀といえば“3万円”が相場ですが、経済的に厳しい状況だと「2万円で失礼？」と不安になりますよね。さらに「1万円札＋5千円×2枚」にしたら、さらにマナー違反かも…と悩む方も多いはず。本記事では、2万円のご祝儀はマナー違反かどうか、包み方はどう映るのか、そしてどうお祝いの気持ちを上手に伝えるかを手厚く解説します。 ご祝儀の相場は「3万円」が基本。その背景とは？ 結婚式のご祝儀は、多くの