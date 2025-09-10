「【健気】雷なのに飼い主に置いて行かれた柴犬が…」が公開されました。父ちゃんと母ちゃんは（飼い主さん）は自宅の「母屋」で食事をとっていましたが、突如鳴り響く雷鳴と豪雨。父ちゃんは食事を中断してビビっているであろう愛犬まめたろうのいる「離れ」へ。慌てて戻った父ちゃんは、まめたろうに側で落ち着くように言いますが、やっぱりビビっていた豆太郎はそわそわしてそれどころではありません。 その後、食事を終えた