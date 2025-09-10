ニューストップ > 車ニュース > ルノーが新型高性能モデルの導入を検討 注目されるアルピーヌとの兼… 市場 モデル 歴史 投資 スポーツカー モーターショー ターボチャージャー au ルノー クルマ AUTOCAR JAPAN ルノーが新型高性能モデルの導入を検討 注目されるアルピーヌとの兼ね合い 2025年9月10日 17時45分 リンクをコピーする 鍵はアルピーヌとの兼ね合いルノーは、新型高性能モデルの導入を検討中だ。同社CEOによれば、今後1年以内に「最初の提案」を発表する予定だという。【画像】情熱的なフレンチ・ホットハッチ【ルノー・メガーヌR.S.を詳しく見る】全14枚最後の本格スポーツモデルは、ホットハッチの4代目メガーヌR.S.で、最高出力300psの特別仕様車ウルティムとともに既に生産終了している。ルノー・メガーヌR.S.ウルティムルノーは最近、スポーテ 記事を読む おすすめ記事 15年ぶり全面刷新!? 日産「新型エルグランド」まもなく登場？ ウロコ感デザインもイイ＆最新型ハイブリッド搭載な「4代目」どんなモデルに？ 2025年9月8日 12時0分 ゴードン・マレー・グループ、IFS Cloud導入で次世代自動車イノベーションを加速 2025年9月8日 10時30分 目指すはクラス最高峰の価値 4代目 シトロエンC3（1） SUV感増した新コンパクト 2025年9月3日 19時5分 レクサス、まさかの新型「IS」を世界初公開！ 表情一新、インテリアもモダンになって2026年発売へ【新車ニュース】 2025年9月10日 12時0分 米ＥＶテスラがイーロン・マスク氏に１兆ドルを投じた理由は 2025年9月8日 17時54分