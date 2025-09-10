鍵はアルピーヌとの兼ね合いルノーは、新型高性能モデルの導入を検討中だ。同社CEOによれば、今後1年以内に「最初の提案」を発表する予定だという。【画像】情熱的なフレンチ・ホットハッチ【ルノー・メガーヌR.S.を詳しく見る】全14枚最後の本格スポーツモデルは、ホットハッチの4代目メガーヌR.S.で、最高出力300psの特別仕様車ウルティムとともに既に生産終了している。ルノー・メガーヌR.S.ウルティムルノーは最近、スポーテ