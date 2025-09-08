カンテレ（関西テレビ）「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」が８日、放送され、作家で社会学者の古市憲寿氏が生出演。７日に退陣を表明した石破茂首相についてコメントした。古市氏は「去年の石破内閣での会見が、見た目が“だらし内閣”って言われて」と組閣の際の記者会見でのヨレヨレのモーニング姿が「だらし内閣」と不名誉な称号を与えられたことに言及。続けて「昨日の会見でも、スーツにフケらしきものがたくさんついてる、