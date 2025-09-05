9月4日 発表 TBSは、9月13日開幕の「東京2025世界陸上」と格闘ゲーム「ストリートファイター6」のコラボを発表した。 今回のコラボでは、描き下ろしビジュアルを使用した大会記念グッズが発売予定とのこと。告知と同時に公開された画像では、ルーク、豪鬼、ジェイミー、マリーザ、キャミィ、春麗の躍動感あるイラストがデザインされたアクリルスタンドを確認できる。