紅しょうが・稲田美紀、お相手は売れない俳優？占い師の未来予想明かす
2025年9月5日 8時24分

ざっくり言うと
紅しょうがの稲田美紀が4日の番組で、最近受けた占いについて語った
占い師に、俳優と結ばれるが「その人は一生売れない」などと言われたという
また、占い師のアドバイスに従って「今度下北に行くんですよ」と明かした