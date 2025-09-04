高校生がロアッソ熊本の選手やOBの話を聞いて自分の未来を考えるキャリアイベントが熊本市で開かれました。 ロアッソと人材総合サービス会社のマイナビが開いたもので、約50人が参加しました。パネルディスカッションでは去年引退した伊東俊さんと今年入団した小林慶太選手が高校生時代に意識していたことや、将来についてどう考えていたかなどを語りました。その後のグループワークでは、高校生が「勝つこと