名古屋市や横浜市の小学校に勤務する教員複数が女児の下着などを盗撮し、小中学校教員からなる“変態教員グループ”内で画像を共有していた事件。愛知県警熱田署捜査本部は９月１日、新たに神奈川県葉山町の公立中学校の臨時教員、石川勝也容疑者（28）＝横浜市戸塚区名瀬町＝を性的姿態撮影処罰法違反の疑いで逮捕した。一連の事件での逮捕者は４人目となる。 〈画像〉逮捕を受けて、近隣中学校から生徒の保護者のも