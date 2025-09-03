〈変態教員グループ盗撮事件〉ついに4人目の逮捕者…葉山のスポーツ万能の若手教師〈28〉はサッカークラブ所属でプールの授業も担当…低学年児童は「盗撮したセンセイね」　

名古屋市や横浜市の小学校に勤務する教員複数が女児の下着などを盗撮し、小中学校教員からなる“変態教員グループ”内で画像を共有していた事件。愛知県警熱田署捜査本部は９月１日、新たに神奈川県葉山町の公立中学校の臨時教員、石川勝也容疑者（28）＝横浜市戸塚区名瀬町＝を性的姿態撮影処罰法違反の疑いで逮捕した。一連の事件での逮捕者は４人目となる。

〈画像〉逮捕を受けて、近隣中学校から生徒の保護者のもとへ送られてきたメール

石川先生はスポーツ万能で優しいと評判だったので…

石川容疑者は昨年9月から12月ごろにかけて神奈川県内の施設で女子児童２人の下着を複数回にわたって盗撮、その動画や画像を変態教員グループのSNSのチャットに送信して共有するなどした疑いが持たれている。

調べに対し石川容疑者は「性的欲求を満たすためにやった」などと容疑を認めている。

同チャットには全国の教員ら約10人が参加しているとみられ、名古屋市の小学校に勤務していた森山勇二（42）と水藤翔太（34）、横浜市の小学校教諭だった小瀬村史也（37）の３被告が既に逮捕・起訴されている。

捜査本部は残りのメンバーの特定を急ぐとともに全容解明に取り組んでいる。

葉山町教育委員会などによると石川容疑者は今年３月までは町内の小学校で臨時採用教員として働いており、同４月から中学校に勤務。犯行当時に教員を務めていた小学校の教頭は取材に対し、こう答えた。

「教育委員会からの連絡やニュースを見てこの事件を知りました。（石川容疑者が）今年3月末まで本校にいたことは間違いありませんが、在籍期間や何年生を受け持っていたかなど個人情報に関わることにはお答えできません」

石川容疑者逮捕の報道を受けて、同小学校にわが子を通わせているという母親は表情を曇らせた。

「本日、学校からこの事件に関するがメールが届きました。メールによれば児童にも内容を伝えたとのことでしたが、どこまで子供たちが把握しているのかは分かりません。

帰宅したうちの子に、先生（石川容疑者）が何をやったのか知ってるか尋ねたところ『うん、盗撮した先生ね』と即答しました。まだ低学年だけど盗撮の意味もわかっているようでした。

石川先生はスポーツ万能で優しいと評判だったので、ほかの親御さんやお子さん方も相当ショックを受けていると思います。ただ、石川先生はプールで水泳の授業も担当していたそうなので、その辺はちょっと怖い気がしますね。

メールでは、子供たちのメンタルのことを一番に考えているという主旨が書かれていましたが、学校側からはまだ、保護者会の開催予定も伝えられていません」

「なんか石川先生捕まったね」「やばくね」

さらに、4年生の児童を持つ父親はこう答えた。

「子供からは『明るい先生』と聞いていて、事件のことは子供間でも話題になっているらしい。ただしここ数年は担任を受け持っていなくて、特別支援学級を見ていたというようなことを子供が言ってました。課外のクラブ活動では運動系を担当していたそうです」

若くてスポーツ万能の“イケメン教師”は低学年生や保護者からの人気も高かったようだが、教え子の卒業生からはどう見えたのだろうか。かつての教え子の中学生が保護者同席のもと取材にこたえてくれた。

「事件を起こしたことについて、びっくりしました。今日も『なんか石川先生捕まったね』と友達間でやりとりしていて『先生やばくね』みたいな…。

石川先生は身長の高い先生です。特別支援学級の担当をしていて、仕事は真面目で特定の女子に対してエコひいきとか、女子だけに優しいとかもなかったですね。そもそも、生徒とあまり話しているところを見たことありません。

クラブはサッカークラブを担当していた。サッカーが好きだったようで、クラブ活動の自己紹介では自分もサッカーをやっていて、サフレッチェ広島が好きだと話していた。

サッカークラブではちょっと厳しかった印象で自分が友達とクラブ活動中にオシャベリとかすると、『お前らこのままじゃ弱いままだ』と怒られました」

本人のSNSによると石川容疑者は自身も勤務先の中学校出身。高校は隣接する横須賀市内の私立高校に通い、卒業後は専門学校に進学して教員免許を取得したようだ。

高校時代にはサッカー部に所属、教員になってからも横須賀の社会人サッカークラブに所属してFW選手として試合に出場していた。

その一方で女児の下着を盗撮、“変態教師ネット”の一員として投稿を繰り返していた裏の顔には、児童も保護者も戦慄を禁じ得ないだろう。

※「集英社オンライン」では、今回の事件についての情報を募集しています。下記のメールアドレスかXまで情報をお寄せください。



メールアドレス：

shueisha.online.news@gmail.com



X（旧Twitter）

@shuon_news

取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班