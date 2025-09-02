１日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円１８銭前後と前週末と比べて１０銭強のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７２円３６銭前後と同５０銭程度のユーロ高・円安だった。 前週まで米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の独立性を巡る懸念などからドル売りが優勢だった反動で、この日は持ち高調整とみられるドル買い・円売りが入りやすかった。ただ、米国が