世間を騒がせている、モンスターペアレント（モンペ）の存在。学校に対して過度な要求や理不尽なクレームを繰り返す保護者を指し、子どもへの過剰な期待や親自身の不安、共働き家庭の増加、核家族化による親の孤立感など、さまざまな社会的・心理的要因が背景にあると言われています。東京都では、2024年度の小学校教員採用試験の倍率が1.1倍と過去最低となり、教員のなり手不足が深刻化しています。この背景には、モンペ対応