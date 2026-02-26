学校から帰ってきたわが子の泣き顔を見て、怒りで頭が真っ白になった経験、ありますか？特に相手が以前から何度もトラブルを起こしている子で、先生の対応もどこか頼りないとなると「ひとこと言ってやらなきゃ気がすまない！」とはやる気持ち、痛いほどわかる方もいるでしょう。『懇談会で先生にクレームを伝えたいです』今回の投稿者さんは、幼稚園時代から続く執拗な嫌がらせに堪忍袋の緒が切れかかっているそう。わが子が先生