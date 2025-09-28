慌ただしい毎日を駆け抜けている親に向けてベテラン保育士が語ったエピソード、月光もりあ(@_moria_moria_)さんの『心をうたれた保育士の言葉』に話題が集まっている。「子どもが親離れするとき、やり残したことがあると子離れが難しくなる」「いつかは旅立つと思うと泣ける」などの声が届き、13万のいいねがつく。今回は、月光もりあさんに話を聞いた。【漫画】本編を読む■毎日にぎやかすぎる日常が当たり前だと思っていたら？心