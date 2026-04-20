私はミサエ。夫と、小学6年生の娘カナコと暮らしています。カナコが来月の修学旅行へ「行きたくない」と言い出し、事情を聞いて私は驚愕。なんとセナちゃんと2人部屋だというのです。カナコは4年生のときセナちゃんの「お世話係」をさせられ、心身に不調をきたしたのに……。しかも部屋割りの変更をお願いしたら、担任の先生にモンスターペアレント扱いをされました。校長先生・学年主任・担任の先生との話し合いの場で、夫は経緯