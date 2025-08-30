暑い日が続いて、食欲がなくなっている方も多いと思います。そんな夏バテ気味の日にはそうめん一択。「お気に入りのだしや具材、ゆで方」でつるっと食べられる楽しみ方を、元祖節約主婦の若松美穂さんに伺いました。家にそうめん用の粉末だしを常備「この暑さ、そろそろいい加減にして欲しい」と周囲からもそんな声が聞こえてきます。でも、この暑さはまだしばらく続きそうです。そのため、疲れがたまって食欲も減退気味。ひとりの