大坂なおみ【ニューヨーク共同】テニスの全米オープンに出場中の大坂なおみ（フリー）が28日、黒人差別騒動の渦中にあるエレナ・オスタペンコ（ラトビア）が口にしたとされる「教養がない」との発言を「白人中心のスポーツで、黒人選手に言える最悪の言葉の一つ」と批判した。オスタペンコは27日の女子シングルス2回戦で黒人選手のテーラー・タウンゼント（米国）に敗れた試合後にコート上で口論に。ネットインの際に謝罪がな