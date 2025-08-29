メキシコ議会で議員による乱闘が発生した/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）メキシコ議会上院で２７日、本会議中に議員が互いを突き飛ばして乱闘に発展する騒ぎがあった。野党議員が発言の機会を与えられなかったことに激高したと思われる。この日はメキシコに対する米軍の介入をめぐって白熱した論議が交わされていたが、本会議終盤の国歌斉唱中、野党・制度的革命党（ＰＲＩ）のアレハンドロ・モレノ党首が壇上に乱入。与党モレナ党の