トヨタファイナンシャルサービスが運営するおでかけアプリ「my route」は、8月27日から、福岡市地下鉄の全線（空港線・箱崎線・七隈線）が1日乗り放題となる「ファミリーペア券」のデジタル版を販売開始した。●福岡市内を気軽に移動「ファミリーペア券」は、大人1人と小児（小学生）1人のペアで利用できる乗車券で、料金は800円。駅窓口やお客様サービスセンターでの販売に加え、デジタル版は「my route」でも購入可能となり