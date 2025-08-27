【寄稿】 「ユーザーに話を聞いてみたけれど、何をすればいいかはっきりしなかった」 そんな声を、マーケティングの現場でよく耳にします。インタビューはしてみたものの、抽象的な感想ばかりで、次のアクションにつながらなかった。 ユーザーの声を聞くという行為は、スタートアップから大企業まで、どんな規模の事業でも欠かせないマーケティングの基本です。ただ、気づかぬ