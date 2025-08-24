【ワシントン＝淵上隆悠】米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは２３日、米国防総省が最近数か月間、ウクライナに対して米国製の長距離ミサイルでロシア領内を攻撃することを制限していると報じた。同紙は米政府関係者の話として伝え、ウクライナ侵略を巡りトランプ米政権がロシアとの和平交渉を進めるためだと解説した。報道によると、国防総省ナンバー３のエルブリッジ・コルビー国防次官が「審査メカニズム」を策定した。