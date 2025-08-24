[8.23 J2第27節 大宮 1-0 熊本 NACK]たとえ移籍で離ればなれになっても、サッカーを続ける限りピッチ上での縁は続く。RB大宮アルディージャのDFイヨハ理ヘンリーは試合後、古巣・ロアッソ熊本の人々に挨拶するため、出口で律儀に待っていた。6月に加入してから初めてホームで喜びを味わった。イヨハは4バックの一角で攻守に奮闘。後半開始から熊本にペースを握りかけたが、「いつも前を信じて、後ろはとにかくゼロで抑えること