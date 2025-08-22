女優・武井咲（えみ）の最新ビジュアルが話題を呼んでいる。武井は8月14日に、Instagramを更新。《VERYオフショット》とつづり、ファッション誌『VERY』の撮影風景の写真6枚をアップした。2024年12月31日以来、久々となるInstagramの更新に、《可愛いしか出てこないです》などのコメントが多数寄せられている。8月19日には『VERY』公式Instagramに、撮影風景や武井からのメッセージ動画がアップされ、こちらにも称賛コメント