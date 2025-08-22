女優・武井咲（えみ）の最新ビジュアルが話題を呼んでいる。

武井は8月14日に、Instagramを更新。《VERYオフショット》とつづり、ファッション誌『VERY』の撮影風景の写真6枚をアップした。2024年12月31日以来、久々となるInstagramの更新に、《可愛いしか出てこないです》などのコメントが多数寄せられている。

8月19日には『VERY』公式Instagramに、撮影風景や武井からのメッセージ動画がアップされ、こちらにも称賛コメントが寄せられている。

「武井さんは現在、31歳。2017年にEXILEのTAKAHIROさんと結婚し、2025年2月に3人めのお子さんが生まれています。武井さんのInstagramにTAKAHIROさんが『いいね!』をすることは有名で、夫婦仲も良好です。結婚以来、仕事量をセーブして家庭優先の姿勢を貫いていることや、3児の母にして変わらぬ美貌を保っている姿が、同性からも高い支持を受けているようです」（芸能記者）

そんな武井と同様、LDHグループの夫を持つ土屋太鳳（たお）が、現在、炎上騒動に巻き込まれている。土屋は2023年、「GENERATIONS from EXILE TRIBE」の片寄涼太と結婚し、同年8月に第1子を出産しているのだが……。

「8月19日、SNSの『Threads』（スレッズ）に投稿され、炎上中の動画が、土屋さんのものではないかといわれているのです。

動画は、スーパーのカートに座った小さな子どもが2つの乳酸菌飲料を手に取り、母親らしき女性からどっちがほしいか聞かれると、片方のドリンクを棚に戻した、というものです。

じつは、棚に戻す直前、ドリンクの底を子どもが口に入れ舐めており、しかも女性がそれを買わずに立ち去ったのではないかと思われたことで、『モラルがない』と大きな批判を集めているのです。

このアカウントには、土屋さんや夫の片寄さんの写真も投稿されていたため、土屋さんの“裏アカ”だとする疑惑がもたれています。なお、このアカウントは炎上の最中に削除されています」（同前）

土屋は8月20日、自身のInstagramに、

《私は個人ではインスタのアカウントを持たないのでなかなか自分で確認出来なかったのですが、あらためて、今の時代はいろいろなことが起きるし人生にはいろいろなことが起きるんだな…と実感しています》

とつづり、実家の冷蔵庫の写真をアップ。そこには子どもが舐めた飲料と同じようなものが並んでいる。「炎上した動画が自身のものではない」とも「子どもが舐めた飲料は購入した」ともとれる投稿だ。

しかし、はっきりと否定する内容ではなかったことから、Xには

《土屋太鳳、（中略）本当に素直じゃなくて苦手だわー 常識がなくてごめんなさい、これから気をつけますって一言書けばいいところを、プライドなのかな》

など否定的な意見が多く、鎮火には至っていない。

本誌は、子どもが口に入れた商品を購入したかも含め、Threadsのアカウントが土屋本人のものであるか、土屋の所属事務所の担当者に電話とメールで問い合わせたが、期限までに回答は得られなかった。

土屋からはっきりしたコメントがない以上、真偽のほどは不明だが、このままではイメージダウンは避けられそうもない。年齢は土屋が1歳下だが、ともにLDHグループの夫を持つ武井と土屋。2人のママさん女優の置かれている状況は、あまりに対照的だ。