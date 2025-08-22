千葉地検は22日、千葉県船橋市の自宅で生後11カ月の長男を床に投げるなどして死なせたとして、傷害致死などの疑いで逮捕された母親（27）を不起訴処分とした。地検は「十分な証拠を確保できなかった」としている。母親は2023年7月、長男を床に投げたり顔を平手打ちしたりして死亡させた疑いで県警に逮捕され、処分保留で釈放されていた。母親が出産前の妊婦健診を受けなかったことなどから、元々住んでいた千葉市の児童相談