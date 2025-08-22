スペインの海岸で強い毒性を持つ海洋生物「ブルードラゴン（ＢｌｕｅＤｒａｇｏｎ）」が発見され、当局が海水浴の全面禁止を決定した。２１日（現地時間）、英紙ザ・サン（ＴｈｅＳｕｎ）によると、スペイン・アリカンテ県グアルダマル・デル・セグラ市の当局は、ビベルス海岸で「ブルードラゴン」または「ブルーエンジェル（ＢｌｕｅＡｎｇｅｌ）」とも呼ばれるアオミノウミウシ（Ｇｌａｕｃｕｓａｔｌａｎｔｉｃｕｓ）が