20日、自身の公式YouTubeチャンネル『辻ちゃんネル』を更新した元モーニング娘。の辻希美（38）。『【自分へのご褒美】辻希美38歳、ブランドバッグを買う！！！』と題した動画の中で、自分自身に“ご褒美”をしたことを紹介した。同動画は第5子となる次女・夢空ちゃん（ゆめあ）が生まれた8日より前に撮影されたもので、自分への“誕生日＆出産祝い”として高級ミニバッグを購入したことを発表。「人生3回目のルイ・ヴィトンのカバ