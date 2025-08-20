トルコバレーボール協会（TVF）が、2025バレーボール女子世界選手権（世界バレー）に臨む女子トルコ代表の14名のメンバーを発表している。 2025年8月22日（金）から9月7日（日）にかけてタイで開催される世界バレー。女子トルコ代表はプールEで、カナダ、ブルガリア、スペインと予選ラウンドを戦う。 ネーションズリーグ2025にも出場していたオポジットのメ