À¤³¦¥Ð¥ìー¤ËÎ×¤à½÷»Ò¥È¥ë¥³ÂåÉ½14Ì¾¤¬·èÄê¡ª
¡¡¥È¥ë¥³¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¶¨²ñ¡ÊTVF¡Ë¤¬¡¢2025¥Ð¥ìー¥Üー¥ë½÷»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡ÊÀ¤³¦¥Ð¥ìー¡Ë¤ËÎ×¤à½÷»Ò¥È¥ë¥³ÂåÉ½¤Î14Ì¾¤Î¥á¥ó¥Ðー¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2025Ç¯8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é9·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¥¿¥¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦¥Ð¥ìー¡£½÷»Ò¥È¥ë¥³ÂåÉ½¤Ï¥×ー¥ëE¤Ç¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÈÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤òÀï¤¦¡£
¡¡¥Íー¥·¥ç¥ó¥º¥êー¥°2025¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤Î¥á¥ê¥Ã¥µ¡¦¥Ð¥ë¥¬¥¹¤ä¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¡ÊOH¡Ë¤Î¥¨¥Ö¥é¥ë¡¦¥«¥é¥¯¥ë¥È¤é¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢38ºÐ¤Ç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«ー¡¢¥¨¥À¡¦¥¨¥ë¥Ç¥à¤â¥á¥ó¥ÐーÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2023-24¥·ー¥º¥ó¤Ë£Ë£Õ£Ò£Ï£Â£Å¥¢¥¯¥¢¥Õ¥§¥¢¥êー¥º¤Ç¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¤¿OH¤Î¥¼¥Ù¥¸¥ªー¥ë¡¦¥Ç¥ë¥ä¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¥×ー¥ëH¤Î½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤È¤Ï¡¢Î¾¼Ô¤¬½à·è¾¡¤Ë¿Ê¤à¤Þ¤Ç¤ÏÂÐÀï¤·¤Ê¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£2025¥Ð¥ìー¥Üー¥ë½÷»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡¡½÷»Ò¥È¥ë¥³ÂåÉ½¥á¥ó¥Ðー14Ì¾
1.¥®¥º¥à¡¦¥ª¥ë¥²¡ÊL¡Ë
3.¥¸¥ã¥ó¥¹¡¦¥ª¥º¥Ð¥¤¡ÊS¡Ë
4.¥á¥ê¥Ã¥µ¡¦¥Ð¥ë¥¬¥¹¡ÊOP¡Ë
7.¥Ï¥ó¥Ç¡¦¥Ð¥é¥Ç¥£¥ó¡ÊOH¡Ë
8.¥·¥Ëー¥É¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¡ÊMB¡Ë
11.¥¼¥Ù¥¸¥ªー¥ë¡¦¥Ç¥ë¥ä¡ÊOH¡Ë
12.¥¨¥ê¥Õ¡¦¥·¥ã¥Ò¥ó¡ÊS¡Ë
14.¥¨¥À¡¦¥¨¥ë¥Ç¥à¡ÊMB¡Ë
18.¥¼¥Õ¥é¡¦¥®¥å¥Í¥·¥å¡ÊMB¡Ë
19.¥¢¥¹¥ê¡¦¥«¥é¥Á¡ÊMB¡Ë
20.¥ä¥×¥é¥¯¡¦¥¨¥ë¥±¥Ã¥¯¡ÊOH¡Ë
22.¥¤¥ë¥¥ó¡¦¥¢¥¤¥É¥¥¥ó¡ÊOH¡Ë
23.¥¨¥¤¥ê¥å¥ë¡¦¥¢¥«¥ë¥Á¥§¥·¥å¥á¡ÊL¡Ë
99.¥¨¥Ö¥é¥ë¡¦¥«¥é¥¯¥ë¥È¡ÊOH¡Ë