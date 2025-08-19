きょうの為替市場、ややドル安の動きが出ていたものの、概ね様子見の雰囲気が強まっておりドル円も１４７円台での上下動が続いている状況。雰囲気に変化はなく、市場は金曜日のジャクソンホールでのパウエル議長の講演を待っている状況。短期金融市場では９月ＦＯＭＣでの０．２５％ポイントの利下げを８０％程度の確率で織り込んでいる。先週よりは確率は低くなってはいるものの、ほぼ利下げを確実視している状況。