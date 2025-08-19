カタルーニャバイオエンジニアリング研究所(IBEC)などの研究チームが、ヒト胚が子宮内膜に着床する瞬間を世界で初めてリアルタイムで撮影することに成功しました。着床の全体像を動きのある記録でとらえることで、不妊治療の改善や体外受精での成功率向上につながる可能性があります。Traction force and mechanosensitivity mediate species-specific implantation patterns in human and mouse embryos | Science Advanceshttps: