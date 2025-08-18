ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 余った手持ち花火は来年も使える？メーカー「消費期限は10年くらい」 花火 なるほど メ〜テレニュース 余った手持ち花火は来年も使える？メーカー「消費期限は10年くらい」 2025年8月18日 14時17分 リンクをコピーする メ～テレ（名古屋テレビ） 17日、三重県熊野市で熊野大花火大会が開催されました。大輪の花火も見ものですが、手軽に楽しめる手持ち花火も風流です。ただその後始末、意外な注意点もあるそうです。 江戸時代から約300年続くともいわれ、多彩な演出で知られる「熊野大花火大会」。 いかだに仕掛けた花火が海面で炸裂する 「海上自爆」に、世界遺産の鬼ヶ城とよばれる岩場に花火玉を置いて爆発させる、大仕掛け。 会 記事を読む おすすめ記事 発表！子供と体験したい「8月の季節行事＆風習ランキング」圧倒的1位は「花火大会」 非日常＆体験型食育＆お盆の風習上位に 夜の非日常を楽しむ体験も！ 2025年8月12日 16時33分 【中日】観客と激突のチェイビス ２三振１失策と散々な誕生日…観客は緊急搬送の必要なし 2025年8月11日 19時7分 猛暑復活の日本列島 8月後半に入っても最高気温40℃近い予想 厳重な暑さ対策を 2025年8月13日 16時47分 緑のコキア4万本が見頃に 国営ひたち海浜公園で9月下旬まで 9月12日からはライトアップイベントも 2025年8月18日 13時26分 画期的な“制度”、決勝は生中継…「変わってくる」 注目度アップの全中「すごいポテンシャル」 2025年8月18日 7時1分