iPhone」で、迷惑電話対策が強化されます。記者「（着信音）このように知らない番号からかかってきても、iPhoneが代わりに用件を聞き取ってくれるようになります」登録していない番号から着信があると、電話をかけて来た人に、自動で、名前と用件を録音するよう音声が流れます。相手が録音し終わると初めて着信音が鳴り、電話を受けた人は録音された言葉を文字で確認できる仕組みです。文章を読んで出るか出ないか決めることがで