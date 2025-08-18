GG佐藤氏が「Full-Count LABー探求のカケラー」で語った絆西武やロッテなどでプレーしたGG佐藤氏（本名・佐藤隆彦氏）は法大時代は控えながらも、フィリーズ傘下1Aで3年間の武者修行を経て、2003年ドラフト7位で西武に入団した。プロ入り後は明るいキャラクターと勝負強い打撃で人気を博したが、学生時代は自分を含め誰も後のプロ入りを想像していない中、ただ一人、信じて疑わなかった人物がいたという。ポッドキャスト番組「Fu