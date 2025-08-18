【劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来】 7月18日より公開中 7月18日より公開中の「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」は、公開31日間の観客動員が1,827万2,941人、興行収入が257億8,265万6,600円を記録した。 日本で公開された映画史上、オープニング成績・初日成績・単日成績の3つの記録を更新した本作（興行通信社調べ）。「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」