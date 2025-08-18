休み明けの月曜日がつらいのは、なぜなのか。心療内科医の森下克也さんは「週末の過ごし方が何より重要だ。休みは金曜日の夜から始まっているため、“これからは別世界だ”と認識させる行動が必要だ。おすすめの切り替え方がある」という――。（第1回）※本稿は、森下克也『「月曜の朝がつらい」がなくなる本』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Yuzuru Gima※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Y