「全国高校野球選手権・３回戦、京都国際３−２尽誠学園」（１６日、甲子園球場）３回戦４試合が行われ、昨夏王者の京都国際は尽誠学園（香川）に３−２で逆転勝ちして２年連続の８強入りを決めた。エース左腕・西村一毅投手（３年）が１−２の六回から登板し、４回無失点で７奪三振の好投で流れを呼び込んだ。山梨学院は先発した来秋ドラフト候補右腕・菰田陽生投手（２年）が５回２／３を１安打無失点で勝利に貢献。日大三（