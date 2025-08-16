「広島５−３ヤクルト」（１６日、マツダスタジアム）広島がモンテロ、ファビアンのアベック弾もあり、快勝。４位に再浮上した。先発・森下は６回２失点で９登板ぶりの白星となる６勝目。新井貴浩監督は右腕の「うれしそうな表情が印象的でした」と顔をほころばせた。以下、新井監督の主な一問一答。−チームの勝ちも大きいが森下が勝利投手になったことも大きい。「もちろん。２カ月ぐらいかな。勝ち星がなくて、本人