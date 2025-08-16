8月14日、元モーニング娘。で歌手の道重さゆみ（36）が東京・Zepp Diver Cityでのライブをもって芸能界を引退した。当日は会場に約2500人のファンが集結。取材メディアを会場には入れず、道重はファンとの密な空間を作り上げて別れを告げた。会場にはモーニング娘。のOGたちも集まった。道重と同じくモーニング娘。の6期である藤本美貴（40）はInstagramで《今日でアイドル道重さゆみを引退…モーニング娘。6期の同期として寂しい