»ñ»º30²¯±ß¥Ë¡¼¥È¤Î¥Þ¥µ¥Ë¡¼¤µ¤ó¤Ï8·î14Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£2025Ç¯¤Ë»È¤Ã¤¿¶â³Û¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÚÅê¹Æ¡ÛÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤Âç¶â»È¤¦¡£°ìÂÎ¤¤¤¯¤é¡©¡Ö´óÉÕ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¡Öº£Ç¯10²¯±ß°Ê¾å»È¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤¿40²¯±ß¤¬¸«¤¨¤Æ¤­¤¿¡Å¤â¤¦ÌµÍý¤Ý¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²èÁü¤ò1ËçºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥µ¥Ë¡¼¤µ¤ó¡£Ãù¶â³Û¤È»×¤ï¤ì¡¢36²¯9915Ëü5185±ß¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°ÆüÈæ¤Ç¤Ï2015Ëü8249±ß¤Î¥×¥é¥¹¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤ÏÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤Âç¶â¤Ç¤¹