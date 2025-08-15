菅野は雨の中でも粘り強くなげて勝利を手繰り寄せた(C)Getty Imagesオリオールズの菅野智之が現地時間8月14日、本拠地でのマリナーズ戦で5回1/3を3安打1失点に抑え、今季10勝目を挙げた。試合途中には激しい雨にも見舞われたゲームでしぶとい投球を披露し、見事にメジャー1年目での二桁勝利を達成した。【動画】菅野智之の冴えるスプリット！米記者も魅了する切れ味前回登板となった6日前のアスレチックス戦、7回1失点と好投し