ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 西野亮廣が「プペル」公演中のスマホ使用に厳罰宣言「秒で一生出禁」 西野亮廣 キングコング スマートフォン エンタメ・芸能ニュース スポニチアネックス 西野亮廣が「プペル」公演中のスマホ使用に厳罰宣言「秒で一生出禁」 2025年8月14日 17時55分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ミュージカル「えんとつ町のプペル」の公演をしている西野亮廣 14日にXを更新し、公演中にスマホを使用する観客に対して警告した 「もはや『観客』とは見なしません」「秒で一生出禁」などとしている ◆西野亮廣が公演中のスマホ使用を巡り警告公演中のスマートフォン使用は、物語の世界観を損ない、他のお客様の体験を著しく妨げます。そのため、「公演中はスマートフォンの電源をお切りください」というお願いを守っていただけない方は、もはや「観客」とは見なしません。… pic.twitter.com/d44FbboRCi— 西野亮廣(キングコング) (@nishinoakihiro) August 13, 2025 記事を読む