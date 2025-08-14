テゲバジャーロ宮崎は14日、ジェフユナイテッド千葉のGK岡本享也(30)を期限付き移籍で獲得したことを発表した。岡本は今シーズンにY.S.C.C.横浜から千葉へ加入。ここまで公式戦の出場はなかった。千葉の公式サイトを通じ、岡本は「今シーズンこそJ1に昇格する事をチームの使命として毎日ハードワークする最高のチームメイト、スタッフに支えられ試合に出てなくても充実した日々を過ごしていました」と思いを述べながら「この